CORONAVIRUS. Quasi 200 contagi in Campania. DATO NAZIONALE. 1.786 i nuovi casi ma aumentano tamponi e guariti. LEGGI LA TABELLA COMPLETA

CASERTA – Come anticipato in un precedente articolo (LEGGI QUI), Sono 195, su 6.027 tamponi eseguiti, i nuovi positivi al coronavirus in Campania. Secondo i dati dell’unita’ di crisi, aggiornati alla mezzanotte scorsa, ieri non si sono registrati decessi mentre sono stati 105 i guariti.

Continuano a salire i pazienti positivi al Coronavirus in Italia. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, nelle ultime 24 ore e’ stato registrato un incremento di 1.786 casi (+146 rispetto a ieri) su un nuovo record di tamponi effettuati: 108.019. Il totale dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale cosi’ a 304.323. In aumento anche l’incremento delle vittime: dalle 20 di ieri alle 23 di oggi per un totale di 35.781. In nessuna regione si registrano zero casi.