CORONAVIRUS. Revocata l’ordinanza di chiusura, riapre azienda agricola

FALCIANO DEL MASSICO – Il sindaco di Falciano del Massico Erasmo Fava ha revocato l’ordinanza di chiusura dell’azienda agricola dove sono stati trovati 27 positivi al coronavirus. Da ieri le attività sono riprese. Il titolare della ditta ha comunicato infatti “l’avvenuta sanificazione deli ambienti, l’utilizzo di lavoratori non sottoposti a quarantena e risultati negativi al tampone naso-faringeo.” Il medico competente e l’azienda si sono anche impegnati a “comunicare i nominativi dei nuovi dipendenti non sottoposti a quarantena, rispettando le prescrizioni delle autorità sanitarie e locali in manteria di conteninemnto e prevenzione dell’emergenza epidemiologica”, come si legge nell’ordinanza.