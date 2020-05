CORONAVIRUS. S.MARIA C.V. “La città non ha più contagiati”, ma resta il dubbio sulla madre e il figlio di nuovo positivi

Il dubbio resta perché, come riportato solo pochi giorni fa, una donna e suo figlio, di Santa Maria Capua Vetere, sono stati contagiati una seconda volta, dopo essere stati infettati nel mese di marzo

SANTA MARIA CAPUA VETERE – E’ guarito anche l’ultimo cittadino risultato positivo al coronavirus. La notizia arriva dopo l’esito negativo del secondo tampone di riscontro effettuato. Per la prima volta dall’esplosione del contagio sammaritano, quindi, la città dell’Anfiteatro è a zero contagi. Almeno questo è ciò che viene scritto dalla pagina facebook istituzionale Città di santa Maria Capua Vetere.

Il dubbio resta perché, come riportato solo pochi giorni fa, una donna e suo figlio, di Santa Maria Capua Vetere, sono stati contagiati una seconda volta, dopo essere stati infettati nel mese di marzo. C’è da capire, quindi, se nel conteggio fatto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mirra, mamma e figlio siano presenti nella tabella degli “attualmente positivi”, oppure, come riportato dall’Asl Caserta con una decisione che si potrebbe definire fantasiosa, il contagio dei due sia stato sottratto dalla tabella dei guariti. Quindi, in pratica, i nuovi malati sarebbero a quota zero, i vecchi malati a quota due. L’incertezza resta.