CORONAVIRUS. Sale a 20 il numero dei contagi in città. Il sindaco: “Ci potrebbe essere un ulteriore aumento”

CASAPULLA – Raggiunge quota 20 il numero dei positivi al Covid nella città di Casapulla. A darne comunicazione alla cittadinanza il sindaco Renzo Lillo dalla sua pagina social.”

Ancora oggi che ci troviamo a fronteggiare un periodo di enorme emergenza, in tanti pensano di rispettare le norme solo e esclusivamente per non incorrere in sanzioni, senza pensare che indossare la mascherina, mantenere il distanziamento sociale e lavarsi spesso mani, sono le precauzioni minime per interrompere la catena del contagio. Tutte le norme emanate per ridurre il propagarsi del contagio sono efficaci solo se ci sforziamo a rispettarle in autodisciplina. Per le forze dell’ordine è praticamente impossibile controllare l’intero territorio, per questo è importante che tutti rispettino le norme sul distanziamento sociale e di protezione personale.”