CASERTA – Come scritto in un precedente articolo (LEGGI CLICCANDO QUI), nessun nuovo contagio in provincia di Caserta. Secondo i dati dell’Asl Caserta, tamponi analizzati interrati lavoro sono 21 441, con 454 positivi dall’inizio dell’epidemia.

Il numero dei guariti sale a 353 (+3 in 24 ore), mentre sono 44 le vittime dall’inizio del contagio. Gli attualmente positivi nella nostra provincia sono 56.