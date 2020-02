CORONAVIRUS. Si è ammalato il militare di Guardia Sanframondi, che ha viaggiata con la ragazza di San Clemente

CASERTA (red.cro.) – Purtroppo quell’auto tornata da Milano nella giornata di venerdì ha mietuto un secondo contagio da Coronavirus. Con la 24enne di san Clemente di Caserta viaggiavano altri giovani, tra cui un militare di stanza a Milano e residente a Guardia Sanframondi, in provincia di Benevento, paese noto per la sua produzione vinicola e per i riti settennali dei battenti dell’Assunta. Il giovane, come del resto gli altri componenti dell’auto, come i genitori della ragazza, sono stati tutti sottoposti al tampone. La positività, per il momento è stata ufficializzata e conclamata solo per il militare del beneventano, che così allunga la pur ancora fortunatamente breve lista di coloro che hanno contratto il covid-19 in Campania. Inutile dire che questa meccanismo della reazione a catena o dei vasi comunicati (per capirci meglio, del Risiko) ha fatto sì che i genitori del ragazzo siano stati costretti ad entrare in quarantena, insieme alle persone che l’hanno frequentato.