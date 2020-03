CASERTA – Come da protocollo, in questi minuti, il pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta è stato chiuso per procedere ai controlli per un sospetto caso di Coronavirus giunto al nosocomio. La procedura, ovviamente, non significa che il “sospetto” si tramuti inesorabilmente in certezza, ma il reparto di primo soccorso dovrà rimanere chiuso per tutto il tempo necessario, e cioè fino al responso del tampone faringeo.

La persona è residente al rione Tescione.