CORONAVIRUS. Sulle somministrazioni della terza dose la Regione si sta già preparando. De Luca” Io ne farei anche sei, i vaccini sono sicuri”

REGIONALE– “Io me ne faccio anche sei di dosi, per dare l’esempio. Il vaccino è sicuro. Anche con un’aspirina ci può venire qualcosa”, così il presidente De Luca a margine di una conferenza nella sede della Regione Campania. Sulle somministrazioni della terza dose la Regione si sta già preparando. “Avremo delle scadenze – spiega il governatore – chi si è vaccinato a gennaio probabilmente avrà difese immunitarie molto più basse già a novembre, quindi dobbiamo prepararci a vaccinare di nuovo tutto il personale medico sanitario. Per le persone fragili cominceremo dalle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) a fine settembre, poi mondo del trasporto e della scuola. Se vogliamo completare l’anno scolastico in presenza, dovremo probabilmente fare la terza dose”. Poi avverte: “E’ chiaro che se a fine settembre avremo una nuova ondata di contagi o ci vacciniamo tutti oppure chiudiamo l’Italia”.