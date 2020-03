CORONAVIRUS. Tampone positivo a TRENTOLA. E’ un uomo di 50 anni già in quarantena

TRENTOLA DUCENTA – Registrato il primo caso di coronavirus a Trentola Ducenta. Lo conferma il commissario del Comune Andrea Contadori che ha sottolineato come il paziente positivo “si trovava in quarantena insieme alla sua famiglia dal 12 marzo, per cui da quella data, non ha avuto contatti con altri soggetti. L’Asl ha comunicato che la persona contagiata ha avuto contatti solo coi componenti della sua famiglia e non necessita di ricovero ospedaliero”. Si tratta di un uomo di 50 anni. “Il contagio sarebbe avvenuto il 12 marzo in altro comune della provincia”, secondo quanto comunicato.

A Trentola sono stati eseguiti dai vigili urbani 152 controlli su veicoli e persone. Tre le denunce scattate ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale per circolazione senza giustificato motivo.