CORONAVIRUS. Tampone positivo per una donna. “E’ il quarto caso. Sono tutti della stessa famiglia”

SUCCIVO – “Sono tutti in buone condizioni di salute“, questa la comunicazione del sindaco di Succivo Gianni Colella a proposito dei 3 cittadini risultati positivi. E c’è un quarto caso.

Pochi minuti fa, infatti, è arrivata la comunicazione dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl che un tampone effettuato a carico di una donna di Succivo è risultato positivo. “Al momento quindi registriamo 4 casi di tampone positivo, tutti nello stesso nucleo familiare e già in quarantena – dice Colella -. Sono monitorati dall’Asl ed in costante contatto telefonico con il Sindaco e sono in buone condizioni di salute. Vi chiediamo di rispettare la privacy delle persone coinvolte, di non diffondere notizie non vere e di attendere le comunicazioni ufficiali”.