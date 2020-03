SANTA MARIA CAPUA VETERE – Tensione al carcere di Santa Maria Capua Vetere. Una decina di detenuti del Reparto Nilo sono saliti sui tetti in segno di solidarieta’ con i detenuti delle altre carceri italiane ma anche per protestare contro la decisione di sospendere i colloqui con i familiari. Al momento la situazione appare sotto controllo, anche perche’ nel carcere di Santa Maria Capua Vetere i detenuti non possono passare da un reparto all’altro.