CORONAVIRUS. Tra i flash-mob di tutta Italia spicca MICHELE ALESSANDRINO. Sanremo 2020 dal balcone di casa

Caserta (Giuseppe Baia) – E’ ormai innegabile, sono tempi duri per il nostro paese, in piena emergenza. Il Covid-19 che continua a mietere vittime, ospedali colmi fino all’inverosimile, contagi che aumentano e conseguente quarantena forzata. Tutto paralizzato, c’è prima una battaglia da vincere.

La gente italica, però, con l’ingegno e la reattività che gli sono proprie, ed anche in uno scenario che definire preoccupante è decisamente riduttivo, riesce a ritagliarsi un piccolo spazio di vitale allegria, esorcizzando la paura.

E’ ormai da qualche giorno, infatti, che con grande spirito di socializzazione numerosi “flash-mob” vengono organizzati ad un preciso orario sui balconi delle abitazioni, per rendere l’opera perfettamente sincronizzata su tutto il territorio nazionale

E’ così che possiamo ammirare interi quartieri intonare l’inno di Mameli; c’è invece chi opta per un evergreen della musica italiana come “Azzurro”, di Adriano Celentano passando per tarantelle napoletane e musica da discoteca.

Ovviamente in contesti del genere la creatività è l’elemento fondamentale e sotto questo punto di vista c’è sempre qualcuno che eccelle.

Hanno fatto il giro del web, approdando ieri sera anche sulle reti Mediaset nel programma televisivo “Non è la D’Urso”, le due esibizioni di Michele Alessandrino, 21enne di San Nicola la Strada, che dal balcone di casa ha dato sfoggio delle sue innate capacità da showman.

Sabato scorso si è esibito sulle note di “Sincero”, canzone portata a Sanremo dal celebre duo Morgan-Bugo. La versione del brano, però, è stata quella rivisitata dallo stesso Morgan e che da oltre un mese è diventata un vero e proprio tormentone.

Ieri, invece, Michele ha optato per la riproposizione dell’esibizione di Achille Lauro, cantante di “Me ne frego”, reso celebre dallo spogliarello effettuato sul palco dell’Ariston lo scorso febbraio. Risultato? Anche stavolta vicinato in visibilio e video pubblicato dalle pagine Instagram con un seguito di milioni di utenti.

Non resta che chiedersi se, al netto del successo riscosso, il buon Michele Alessandrino deciderà riproporsi all’ormai affezionata platea.