CORONAVIRUS. Ufficiali i primi 6 casi di positivi alla “variante inglese”. ECCO DOVE

CASERTA – Sono stati analizzati dal Tigem di Pozzuoli i 116 tamponi, raccolti negli ultimi giorni nel terminal arrivi dell’aeroporto di Capodichino da passeggeri provenienti da Londra.

6 di questi 116 sono risultati positivi alla cosiddetta “variante inglese di Sars Cov-2”. Altre 8 positività sono state rivelate negli altri 110 tamponi appartenenti però ad 8 diverse varianti già ampiamente note e largamente diffuse in Europa. Il lavoro del laboratorio di Pozzuoli consente di realizzare una sorta di mappa delle varianti Covid presenti in Campania.

Come è noto, è molto importante l’analisi del genoma virale per seguire con efficacia ed efficienza l’evoluzione della pandemia, anche in funzione del perfezionamento del vaccino.