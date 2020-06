CORONAVIRUS. Un positivo e +19 guariti in CAMPANIA

REGIONALE – Un solo caso positivo, in Campania, su 5624 tamponi eseguiti. Sono i dati dell’Unita’ di crisi della Regione Campania per i quali nelle ultime 24 ore non c’e’ stato alcun deceduto e 19 persone guarite. Ad oggi il totale dei positivi e’ pari a 4.609 persone su un totale di tamponi di 240.290 (a questo dato si aggiungono i 12.862 tamponi dello screening su commissioni d’esame e personale scolastico con 0 positivi).

Questi i dati nel dettaglio: 430 il totale delle persone e 3860 il totale dei guariti. Il riparto per provincia: Provincia di Napoli: 2.636 (di cui 1.006 Napoli Citta’ e 1.630 Napoli provincia); Provincia di Salerno: 690; Provincia di Avellino: 549 Provincia di Caserta: 470; Provincia di Benevento: 209; Altri in fase di verifica Asl: 55.