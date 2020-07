SAN NICOLA LA STRADA – E’ stato registrato un nuovo caso di coronavirus nel Casertano. A San Nicola La Strada una donna residente in città è stata sottoposta a tampone e poi portata in ospedale dopo il test. Soffre anche di altre patologie. Si tratta dell’unico contagio registrato nelle ultime 24 ore in Terra di Lavoro.

Ecco i dati dei comuni casertani