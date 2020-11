Corruzione all’Asl. Chieste 8 condanne

CASERTA – Sono otto le richieste di condanna invocate dalla Dda di Napoli nel corso del processo che vede imputato, tra gli altri l’ex direttore amministrativo dell’Asl di Caserta Giuseppe Gasparin, per il quale sono sono stati chiesti 9 anni di carcere.

Queste le altre richieste: 12 anni per Raffaele Crisci, ex dirigente dell’Asl di Caserta, 9 anni per Chiara Bonacci, dipendente Asl, 8 anni per Giovanni Cavallero, imprenditore, 8 anni per Angelo Grillo, 12 anni per Assunta Mincione, dipendente di Grillo, 12 anni per Luigi Paritario, 8 anni per Pasquale Valente. Si tratta del processo relativo a viaggi e mazzette ai dipendenti dell’Asl per accelerare il pagamento delle fatture ad Angelo Grillo, ritenuto colletto bianco del clan Belforte.