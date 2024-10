CORRUZIONE E NON SOLO. Perquisiti casa e ufficio del presidente della provincia Giorgio Magliocca

Ora quello per cui solo questo giornale ha lottato e cioè che in questa terra la legge ritorni a essere uguale per tutti, sta trovando riscontro.

PIGNATARO MAGGIORE – C è un giudice a Santa Maria Capua Vetere ed è il procuratore della Repubblica Pierpaolo Bruni . È c’è un giudice che sta provando a riallineare il diritto in una provincia in cui la legge per diversi anni non è stata uguale per tutti. Si delega della procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere sono in corso perquisizioni a Pignataro, casa e ufficio del sindaco Giorgio Magliocca e ufficio tecnico.