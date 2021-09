Costo pro capite dei rifiuti a CASERTA. Il Capoluogo di Terra di Lavoro tra i 5 più cari d’Italia

CASERTA – Ogni cittadino nella città di Caserta spende 290,54 euro per i rifiuti. E’ quanto emerge dal dossier di Openpolis che ha analizzato la gestione dell’igiene urbana nei comuni al voto. Dalla tabella emerge che i cittadini casertani pagano una spesa, pro capite, più di quelli delle grandi città, anche loro chiamate alle urne il prossimo ottobre come Milano (207,98 euro), Roma (273,77 euro), Napoli (223,82 euro), Torino (230,93 euro), Bologna (206,95 euro). A livello provinciale Caserta viene superata solo da Castel Volturno (293 euro pro capite di spesa) mentre in Campania la città con una spesa maggiore pro capite è Stella Cilento, in provincia di Salerno, con ben 1133,44 euro pagati da ogni residente, Casalbore, in provincia di Avellino, con 688 euro e Capri con 635 euro.