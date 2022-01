COVID A CASERTA E PROVINCIA. I dati del SABATO, la tabella COMUNE PER COMUNE e le CITTA’ PIU’ COLPITE

Nella nostra provincia non si registrano comuni senza casi di positività. Superato il numero di un milione di tamponi effettuati

CASERTA – Sono stati resi noti in questi minuti nuovi casi di contagio da coronavirus in provincia di Caserta nelle ultime 24 ore. Sono 2.802 le nuove positività registrate in terra di lavoro su 16.310 tamponi processati, per questo motivo la percentuale di casi positivi sul totale dei test è al 17,18%. La percentuale del contagio resta alta ma non tanto lontana dai dati dei giorni scorsi.

Tra nuovi casi di contagio e le guarigioni la differenza è di ottocento. Infatti, i guariti segnalati dall’ASL Caserta sono 2.002. Per questo motivo gli attualmente positivi crescono di 800 e sono 31.165. Si raggiunge quota un milione di tamponi processati, molecolari e antigenici, in provincia di Caserta, precisamente un milione e 1571. Sicuramente la notizia migliore è che anche oggi non si registrano decessi.

Il comune che registra il maggior numero di attualmente positivi è Caserta con 3210.

Oltre quota mille troviamo Marcianise con 1208, Santa Maria Capua Vetere con 1212, San Nicola la Strada con 1043, Orta di Atella con 1099, Maddaloni con 1196, Castel Volturno con 1052 e Aversa con 1664.

Nessun comune della nostra provincia è a quota zero. Il numero più basso, però, si registra nel piccolo comune di Tora e Piccilli, che segna un solo contagiato.