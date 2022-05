COVID A CASERTA E PROVINCIA. I DATI DEL VENERDI’. Boom di guariti in Terra di Lavoro. Gli strani numeri dati dall’ASL sui positivi. LA TABELLA COMUNE PER COMUNE E LE CITTÀ PIÙ COLPITE

CASERTA – Secondo i dati dell’ultima bollettino dell’ASL della nostra provincia i nuovi contagi sono 373, sulla base di 3.124 tamponi processati. La percentuale del contagio, leggendo questi due dati, si attesta quindi al 11,9%.

Buone notizie sul lato dei decessi, in considerazione il fatto che non se ne contano nelle ultime 24 ore, e dei guariti, che sono 832 in più rispetto al report precedente. Secondo il bollettino odierno dell’ASL di Caserta, il numero dei positivi tra i dati di oggi e quelli pubblicati 24 ore fa è rimasto intatto, cioè 7.865. Chiaramente qua si tratta di un errore della struttura sanitaria provinciale, essendo quasi 500 in più i guariti. Facendo un calcolo rispetto ai dati tra nuovi casi e guarigioni, le persone attualmente positivi al covid nella nostra provincia sono 7.406.

Dopo due anni ancora confondersi con i dati e con le tabelle forse è troppo.

Torniamo ai numeri.

La città che registra il maggior numero di nuovi positivi è ancora Caserta, che attualmente conta 728 persone contagiate.

Sotto quota quattrocento c’è Aversa, con 381. Dati leggermente inferiori per Marcianise, 294 positivi attuali e Maddaloni, 304. Stesso numero di Marcianise è quello di Santa Maria Capua Vetere, cioè 294 contagiati.

Numeri sopra 200 si registrano anche a Trentola Ducenta, 209 contagi, Orta di Atella, 234.

Nessun comune della nostra provincia è attualmente covid free, ma il centro che attualmente subisce meno l’andamento del contagio, in considerazione anche del numero basso di residenti, e Valle Agricola, con un solo soggetto positivo.