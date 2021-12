COVID A CASERTA E PROVINCIA. I DATI DELLA VIGILIA. La percentuale del contagio fa paura, la tabella COMUNE PER COMUNE DELL’ASL

CASERTA – Inizia a fare paura il numero riguardante la percentuale tra positivi riscontrati e numero di test effettuati: in provincia di Caserta è al 15,9%, in crescita anche rispetto a ieri. I dati dell’Asl di Terra di lavoro contano 731 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, mentre i tamponi processati sono stati 4589.

Il numero più tranquillizzante, sicuramente, è quello relativo all’assenza di vittime in questa giornata. I guariti, invece, sono 253.

La città col maggior numero di positivi è diventata Caserta, con 421 casi. 100 in più circa rispetto ad Aversa, con 309. Castelvolturno con 260, Maddaloni e Marcianise rispettivamente a 312 e 317 attuali positivi e Santa Maria Capua Vetere con 213 casi di contagio in città sono i comuni con il maggior peso positività in provincia di Caserta.