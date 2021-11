COVID. Caos vaccini all’ospedale di MARCIANISE, GUARDA I VIDEO

MARCIANISE – La paura per la nuova variante africana e la necessità del super green pass, sono forse i motivi che in questo week end hanno portato numerosissimi cittadini all’assalto dell’hub vaccinale dell’ospedale di Marcianise. Una mattinata da incubo, di ordinaria follia, con annesso rischio contagio, per centinaia di utenti che questa mattina si sono recati presso la sopracitata struttura per fare, maggiormente, la terza dose, esponendosi ad alto rischio contagio dato lo scarso rispetto del distanziamento sociale e le lunghe ore di attesa che si sono registrate sicuramente non di aiuto a contrastare il virus.