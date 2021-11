COVID E SCUOLE. Il sindaco sospende le lezioni alla primaria e alle elementari

CERVINO – Dopo la decisione del sindaco di Trentola Ducenta, anche il primo cittadino Giuseppe Vinciguerra di Cervino ha disposto la chiusura della scuola primaria e dell’infanzia per i prossimi tre giorni nel piccolo comune alle porte di Maddaloni.

I contagi delle ultime giornate hanno portato l’amministrazione ad adottare misure di prevenzione tempestive e cautelative della salute pubblica. Per questo motivo, quindi, sono sospese le attività didattiche in presenza per gli alunni dell’Istituto Comprensivo “E. Fermi” per tre giorni, a partire da domani, mercoledì 17 novembre, fino a venerdì 19 novembre, al fine di procedere con la sanificazione di tutti i locali.