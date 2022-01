COVID. Focolaio nel carcere di CARINOLA. 60 detenuti positivi, tensione con gli agenti

CARINOLA – Non solo l’ex opg di Aversa. Anche nel carcere di Carinola è stato registrato un focolaio covid. Lo conferma la garante dei detenuti Emanuela Belcuore: sono 60 i detenuti positivi. Una situazione che ha portato all’isolamento di alcune sezioni e la sospensione dei colloqui con i familiari. Per questo motivo si sono registrate proteste e momenti di tensione con gli agenti della polizia penitenziaria in servizio.

Nel frattempo invece nel carcere di Santa Maria Capua Vetere sono ripresi i colloqui con i familiari, con accesso solo tramite green pass.