COVID. I DATI DEL LUNEDI’. Ci sono buone notizie per CASERTA e PROVINCIA, ma 6 MORTI IN 24 ORE. LA TABELLA COMUNE PER COMUNE E LE CITTA’ PIU’ COLPITE

CASERTA – Sono stati pubblicati i dati relativi al contagio da coronavirus in provincia di Caserta aggiornati ad oggi, lunedì 21 febbraio. Sono 396 i nuovi positivi in terra di lavoro segnalati nelle ultime 24 ore. Quasi il doppio, invece, i guariti, 654. Chiaramente, la differenza tra questi due dati porta ad un calo degli attualmente positivi in provincia di Caserta, infatti sono 16.060, 264 in meno a ieri.

Per quanto riguarda i decessi, un dato sicuramente non favorevole: sono morte 6 persone o, quantomeno, sono stati registrati 6 decessi di positivi al covid nelle ultime 24 ore. I tamponi processati nella giornata precedente ad oggi sono stati 3.131, con un rapporto del contagio pari al 12,65%.

Solo la città capoluogo, Caserta, conta un numero di positivi superiore ai 1000, infatti attualmente contagiati nella città della Reggia sono 1232. A 836 troviamo Aversa. Vicine, invece, Marcianise e Maddaloni, rispettivamente a 798 e 772 attualmente positivi.

Il comune casertano che registra il numero più basso di positivi alla data di oggi è Ciorlano, con due soli contagiati.

Rispetto a qualche settimana fa, quando vedevamo dati superiori ai 1000 positivi in diverse città della nostra provincia, l’andamento del contagio sta seguendo una strada in discesa.