COVID. I DATI DEL SABATO. Ufficiali oltre 700 contagi in tutta la provincia, c’è una buona notizia per CASERTA. LA TABELLA COMUNE PER COMUNE E LE CITTA’ PIU’ COLPITE 5 Marzo 2022 - 13:32

CASERTA – Sono 758 i casertani che hanno contratto il virus nelle ultime 24 ore. Attualmente, il numero di persone che si trovano in uno stato di positività al coronavirus è pari a 9.841, oltre 400 in meno rispetto a ieri e sotto la quota dei 10 mila, un numero raggiunto dopo mesi. Quasi il triplo rispetto ai nuovi positivi è il dato riferibile ai guariti, pari a 1.217. Il rapporto tra positivi e tamponi è superiore al dato regionale espresso ieri e si attesta al 15,52%. Dopo giorni la città di Caserta scende sotto la soglia di 1.000 positivi, 885, continuando a registrare quel calo segnalato nelle scorse settimane. Sotto i 500 positivi attuali, invece, ad Aversa (497) e Maddaloni (401), supera tale quota, invece, Marcianise (555). Tra i più alt ancora i dati relativo agli attualmente contagiati anche a San Nicola La Strada, Orta di Atella e Santa Maria Capua Vetere, rispettivamente con 349, 372 e 312 positivi. Nessun comune casertano è a quota zero contagi. Il dato più “leggero” si registra a Ciorlano e a Conca della Campania, con soli 3 contagiati.