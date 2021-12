COVID. I dati ufficiali del contagio in CAMPANIA. LA TABELLA E I NUMERI SUL VACCINO

CASERTA – Aumentano ancora in Campania il tasso di contagio e i ricoveri in degenza per il Covid. Dai dati del bollettino quotidiano dell’Unità di crisi regionale emerge che sono 782 i positivi su un totale di 16.421 test (numero inferiore al solito come accade nel fine settimana) per un tasso del 4,76% (rispetto 4,23% precedente). I morti sono dieci: 6 nelle ultime 48 ore e 4 deceduti in precedenza ma registrati ieri. i ricoverati in intensiva sono 21 (meno 1) mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 341 (più 11).

Ecco i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 17.30 del 6 dicembre 2021.

Complessivamente sono state effettuate 4.358.700 vaccinazioni con prima dose, 3.879.003 con seconda dose e 816.219 con terza dose.

Le somministrazioni sono state, in totale, 9.054.069.