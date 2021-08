REGIONALE – In aumento i ricoveri in Campania per il Coronavirus. Il dato emerge dal bollettino giornaliero dell’Unità di Crisi della Regione Campania. Sono 647 i nuovi casi Covid rilevati in Campania su 14412 test processati, tra molecolari ed antigenici, ed un tasso di incidenza che si attesta al 4,48%. Quattro i decessi nelle ultime 48 ore. Nelle terapie intensive sono 23 le persone ricoverate mentre nei reparti ordinari i degenti positivi al Covid sono 340 .