COVID IN CAMPANIA. 558 nuovi positivi. L’allarme dei pediatri “Boom di contagi tra i giovanissimi”

REGIONALE – Sono 7 le vittime del Covid in Campania nelle ultime 48 ore. E’ quanto emerge dal report dell’Unità di Crisi della Regione che certifica anche 558 nuovi positivi su circa 14mila tamponi eseguiti . Altri due decessi sono stati certificati oggi. Il tasso di positività risale al 3,91% rispetto al 2,37%. Intanto sale la preoccupazione dei pediatri nella nostra regione che avvertono di un aumento esponenziale di contagio tra i giovanissimi. ” A meno di un mese dall’inizio della scuola ci troviamo ad assistere ad un aumento esponenziale dei contagi tra i giovanissimi. La variante Delta sta trovando terreno fertile e solo correndo ai ripari subito, portando le vaccinazioni nei nostri studi, si può sperare di salvare il salvabile”. – È l’allarme che arriva dai pediatri campani.- I pediatri ritengono che sia “ ormai essenziale che la Regione Campania convochi la pediatria di famiglia affinché si possa mettere in campo un’azione concreta e molto rapida di reclutamento e vaccinazione per tutti gli over 12 campani”. Secondo D’Avino e Vallefuoco “se non si interverrà subito in questo senso, a settembre rischiamo di vivere una nuova ondata. Il nostro timore è che possano ulteriormente aumentare i bambini e gli adolescenti che necessiteranno di ospedalizzazione”. Nel concludere, i rappresentanti Fimp evidenziano che “solo con il rapporto fiduciario che esiste tra i pediatri e le famiglie si può sperare di raggiungere l’obiettivo. In questo modo si eviterà che quella larga fetta di cittadini campani adulti ancora non vaccinati possa essere contagiata dalla fascia pediatrica adolescenziale”.