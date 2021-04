COVID. Nuova ordinanza del sindaco. Ecco quali scuole riaprono domani

ARIENZO – Nuova ordinanza del sindaco di Arienzo Giuseppe Guida: “In considerazione della permanenza della nostra Regione in zona rossa fino a nuove comunicazioni, considerando gli attuali dati statistici, i due nuovi casi che hanno coinvolto minori residenti sul nostro territorio e il numero di positivi registrati nei paesi limitrofi, da cui proviene il 35% della nostra popolazione scolastica, questa Amministrazione Comunale dispone

con apposita ordinanza, quanto segue: โ€“ la ๐—ฅ๐—œ๐—”๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—ง๐—จ๐—ฅ๐—” in presenza delle scuole pubbliche dellโ€™infanzia e primaria, esclusivamente per le classi prime, a partire ๐—ฑ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ผ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ถ, ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ฒ๐—ฑ๐—ถฬ€ ๐Ÿญ๐Ÿฏ ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฟ๐—ถ๐—น๐—ฒ. Gli alunni dovranno presentare apposita autocertificazione allโ€™atto del rientro in aula โ€“ la ๐—–๐—›๐—œ๐—จ๐—ฆ๐—จ๐—ฅ๐—” in presenza di tutte le altre classi e scuole di ogni ordine e grado situate sul territorio comunale, per le quali รจ garantito il prosieguo delle lezioni a distanza, ๐—ฑ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ผ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ถ, ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ฒ๐—ฑ๐—ถฬ€ ๐Ÿญ๐Ÿฏ ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฟ๐—ถ๐—น๐—ฒ, ๐—ณ๐—ถ๐—ป๐—ผ ๐—ฎ ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ฑ๐—ถฬ€ ๐Ÿญ๐Ÿฒ ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฟ๐—ถ๐—น๐—ฒ (๐—ถ๐—ป๐—ฐ๐—น๐˜‚๐˜€๐—ผ).

Nel prossimo fine settimana, trascorso lโ€™usuale periodo di monitoraggio di 15 giorni, se i dati risponderanno alla stabilitร che auspichiamo o risulteranno in calo, procederemo alla riapertura in presenza per tutti gli istituti di ogni ordine e grado. Anche stavolta, assumiamo scelte difficili con lโ€™obiettivo di prevenire, contenere i rischi e garantire un maggiore grado di sicurezza ai nostri studenti.”