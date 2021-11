COVID. VARIANTE OMICRON A CASERTA Screening su studenti e prof della De Amicis: al momento nessun positivo

Entro le prossime 48 ore sarà effettuato un nuovo tampone sul “paziente zero”: continua il tracciamento dei passeggeri del volo Johannesburg-Roma sul quale era imbarcato il dipendente Eni di ritorno dal Mozambico

CASERTA Anche la moglie e i due figli del “paziente zero” sono risultati positivi alla variante Omicron; sono ora quattro in totale le persone colpite in Italia, facenti parte dello stesso nucleo familiare e residenti a Caserta. Il sequenziamento in tempi rapidi e’ stato possibile grazie a strumenti con tecnologia Ngs, di cui e’ dotato il laboratorio dell’ospedale Cotugno di Napoli, che consentono di processare e valutare il genoma virale in toto nel giro di 24 ore. I tre nuovi positivi alla variante, cosi’ come il paziente zero, non presentano sintomi rilevanti a conferma dell’azione prodotta dal vaccino, almeno negli adulti perché i due figli del manager vanno alle elementari e non sono ancora vaccinati. Non sono invece sequenziabili, per via della bassissima carica virale, i test della madre e della suocera del ‘paziente zero’ casertano, positive al Covid e in buone condizioni di salute.

“Al momento, dagli ultimi test effettuati, non emergono positivi tra i compagni di classe dei figli del paziente zero” rassicura il direttore generale dell’Asl Caserta Ferdinando Russo; alunni e prof della De Amicis sono stati sottoposti ieri alla terza serie di tamponi (negative le prime due serie), e per ora i risultati sono dunque buoni; altri esiti arriveranno nelle prossime ore. Stamani il sindaco Carlo Marino ha telefonato al manager casertano per sincerarsi delle sue condizioni, che restano buone cosi’ come quelle dei familiari. Il caso del manager dell’Eni positivo alla variante Omicron – primo assoluto in Italia – era venuto alla luce sabato 27 novembre. Ieri lo stesso paziente zero aveva diffuso una dichiarazione scritta per dirsi “soddisfatto di essermi vaccinato”, sottolineando che “il vaccino nel nostro caso ha funzionato in maniera egregia, essendosi manifestata l’infezione solo con lievi sintomi su un campione che, nella mia famiglia, comprende uomini e donne tra gli 8 e gli 81 anni. Siamo in attesa di riscontro negativo del test molecolare per uscire dall’isolamento e chiudere questa fastidiosa vicenda”. Continuano intanto i tracciamenti e i test ai passeggeri del volo Johannesburg-Roma sul quale era imbarcato il dipendente Eni di ritorno dal Mozambico. Per il momento non risultano altri casi di variante Omicron sul territorio casertano.

Dopo la positività alla variante del manager casertano rientrato dal Mozambico e dei suoi figli, circa una cinquantina di studenti sono stati sottoposti allo screening. Dai risultati disponibili fino ad ora non sono stati rilevati casi di positività tra gli alunni.

Entro le prossime 48 ore sarà effettuato un nuovo tampone al cosiddetto paziente zero, il manager di Caserta risultato positivo alla variante Omicron dopo un viaggio in Africa. “Il paziente è quasi in via di guarigione”, spiega alla Dire Ferdinando Russo, direttore generale dell’Asl di Caserta. -COVID. TAMPONI SU DUE CONTATTI PAZIENTE ZERO OMICRON NON SEQUENZIALIBILI

