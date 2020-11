COVID. Zinzi (Lega): “Accanimento De Luca indica suo fallimento”

“Nel pieno della seconda ondata emergenziale l`Unità di Crisi si prende la briga di rispondere con una nota stampa ad una singola mamma, quella della polemica innescata da De Luca, addirittura indicandone le iniziali. Una comunicazione mirata che ha il sapore quasi di un accanimento e che la dice lunga sulla difficoltà in cui si trova la Regione. Peccato che anche questa volta si tratti di dati incompleti. Si rende noto il numero assoluto dei positivi relativi al quartiere di appartenenza della mamma, ma senza specificare la percentuale di contagiati rispetto alla popolazione scolastica, nè ci è dato sapere se quei contagi sono avvenuti all`interno delle Aule o all`esterno. Insomma, l`ennesima comunicazione parziale stavolta aggravata da una questione che per De Luca è diventata personale. Vicinanza e rispetto per tutte le mamme e i genitori che stanno affrontando situazioni non semplici“. Così il capogruppo Lega in Consiglio regionale, Gianpiero Zinzi