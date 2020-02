Crack e cocaina nei pacchetti di caramelle, 44enne sorpreso ed arrestato in via Ortese

PARETE – Dovrà rispondere di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio Antonio Caiazzo, 44enne di Parete già noto alle forze dell’ordine.

I Carabinieri della stazione di Secondigliano e Quartiere 167 l’hanno sorpreso in Via Ortese con addosso 7 dosi di eroina e 7 di crack. La droga era occultata in 2 pacchetti di caramelle. Nelle sue tasche sono stati trovati anche 13 euro, somma ritenuta provento illecito.

Dopo gli accertamenti di rito l’uomo è stato tratto in arresto ed è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.