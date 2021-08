Crollo della palazzina. Sarà lutto cittadino per i funerali del piccolo Aron

CARINOLA – I genitori di Aron, il bimbo di 4 anni morto martedì nel crollo della palazzina in strada Bramafame, ha comunicato l’intenzione, una volta ottenuto il nulla osta da parte della Procura, di celebrare i funerali del bimbo a Torino. In quell’occasione sarà dichiarato lutto cittadino.

Il Comune, come proposto dalla sindaca della città, Chiara Appendino, si fara’ carico delle spese delle esequie e continuera’ ad assicurare una soluzione abitativa in housing sociale per il tempo necessario alla famiglia per trovare un appartamento. Sara’ anche assicurata la fornitura di beni di prima necessita’ (come alimenti e vestiti) andati perduti nel crollo.

La famiglia, proveniente da Carinola, era arrivata a Torino, dove intendeva stabilirsi, da due giorni. E’ stato un amico, secondo quanto si apprende, a concedere loro la disponibilita’ temporanea di un appartamento nella palazzina di via Bramafame. A occuparsi dell’inchiesta e’ il pm Giorgio Nicola. Il fronte degli accertamenti e’ piuttosto vasto: dalle cause del Crollo (al momento attribuite a una bombola di gas gpl per uso domestico in uno degli alloggi) alla catena delle proprieta’ dei singoli appartamenti. L’area e’ stata messa sotto sequestro con un provvedimento affidato ai vigili del fuoco.