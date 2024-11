Crolla condominio nella notte. Due persone salvate, si cercano dispersi

Si scava alla ricerca di eventuali dispersi. Anche se i Carabinieri della locale Compagnia riferiscono che l’edificio risulta disabitato

SESSA AURUNCA (EZ) – Un boato assordante ha svegliato nella notte i residenti di San Castrese, frazione di Sessa Aurunca, seminando il panico. Intorno alle 23 di ieri, 28 novembre, un intero condominio di tre piani è crollato su se stesso, innescando una corsa contro il tempo per soccorrere eventuali intrappolati.

L’intera zona è stata rapidamente evacuata, con i residenti che, ancora sotto shock, hanno assistito impotenti alla distruzione dell’edificio. Sul posto sono intervenute immediatamente diverse squadre dei Vigili del Fuoco, che si sono adoperate per mettere in sicurezza l’area e avviare le ricerche di eventuali dispersi. Le operazioni di soccorso sono state rese particolarmente difficili dalla complessità della situazione e dalla presenza di macerie instabili.

Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento dei soccorritori, due persone sono state estratte vive da un edificio adiacente, lievemente ferite. Altre famiglie sono riuscite a mettersi in salvo dalle proprie abitazioni, giudicate pericolanti a causa del crollo. Le cause che hanno portato al disastroso crollo sono ancora al vaglio degli inquirenti. Le prime ipotesi fanno riferimento a un possibile cedimento strutturale, ma saranno necessarie ulteriori indagini per stabilire con certezza l’origine della tragedia. Intanto, la comunità locale è scossa da quanto accaduto. Alcune famiglie, in attesa dei sopralluoghi tecnici, potrebbero ritrovarsi senza un tetto sulla testa.