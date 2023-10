Da sola in casa si trova i ladri di fronte: paura per una donna

Le urla della donna hanno costretto i malviventi alla fuga attirato l’attenzione dei vicini

PARETE – Tentano furti con proprietari in casa, terrore per una famiglia. L’episodio si è verificato qualche sera fa in un’abitazione situata a pochi passi dalla scuola media di Parete. Probabilmente i malviventi sono entrati in azione credendo che in casa non ci fosse nessuno. Fortunatamente, invece, la proprietaria si trovava al suo interno. Quando ha scoperto la presenza dei malintenzionati, ha lanciato un urlo attirando l’attenzione dei vicini e mettendo in fuga i delinquenti.