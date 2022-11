La donna era in compagnia della figlia quando…

VAIRANO PATENORA /RIARDO -Saranno celebrati domani, 26ovembre, alle ore 10e30 i funerali di Raffaella De Tommaso, 85 anni. La donna è deceduta ieri a seguito di un malore improvviso mentre, in compagnia della figlia, si trovava in uno studio medico in via Lazio, nel territorio di Vairano Scalo, frazione, per sottoporsi ad una visita medica.