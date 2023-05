Dal palazzo vicino entrano nel tabacchi e rubano di tutto. FURTO SULLA PROVINCIALE

FRANCOLISE – Un furto è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato nella frazione di Sant’Andrea del Pizzone, all’interno del territorio comunale di Francolise.

Il blitz ha colpito il tabacchi situato lungo la via Provinciale per Carinola. Un buco dal muro adiacente ha permesso ai ladri di prendere quanta più merce e possibile, insieme al denaro, e andare via in pochi secondi.

Carmine Franco, titolare del locale commerciale, ha presentato denuncia alle forze dell’ordine, consegnando le immagini delle telecamere di sorveglianza.