Dalla città per spacciare cocaina sul litorale: arrestato 35enne. IL NOME

CASTEL VOLTURNO – La Polizia di Stato di Caserta, nella giornata di ieri, venerdì, ha tratto in arresto Guglielmo Russo, 35enne napoletano, poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in flagranza.

L’operazione di polizia è stata realizzata nell’ambito di un servizio della Squadra Mobile casertana, predisposto al fine di contrastare il fenomeno del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, che, nonostante l’apparente ridimensionamento subito a seguito delle misure adottate per fronteggiare la pandemia da coronavirus, continua ad imperversare sul territorio dell’intera Provincia.

I Poliziotti della sezione “Narcotici”, nell’ambito del predetto servizio, dopo una breve osservazione, effettuata nei pressi dell’abitazione dell’uomo, rilevavano un viavai sospetto di persone, pertanto accertata la presenza del Russo decidevano di controllarlo e di effettuare una perquisizione domiciliare.

L’atto sortiva esito positivo in quanto veniva ritrovata, occultata in varie parti dell’abitazione, sostanza polverosa di colore bianco; venivano inoltre sequestrati un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente.

Attraverso le successive verifiche tecniche era possibile stabilire che la sostanza rinvenuta era stupefacente del tipo “Cocaina”, per un peso complessivo di circa gr. 97,00.

Per tali fatti, dopo gli accertamenti di rito, il Russo è stato dichiarato in arresto e, come disposto dal P.M. di Turno competente, tradotto presso il carcere di Santa Maria C.V. in attesa del giudizio di convalida.