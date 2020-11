I NUMERI DEL COVID. CAMPANIA. +1.626 casi. Meno tamponi ma cresce la percentuale di test positivi. DATO NAZIONALE. I dati della domenica sono più bassi ma resta tutto stabile. TUTTE LE TABELLE

COVID IN CAMPANIA

In Campania scende leggermente la curva dei positivi da Covid-19. Nella giornata di ieri sono stati 1.626 i casi di positività, di cui 1.431 asintomatici e 195 sintomatici, il 12%. Questa cifra ritorna sotto la decina un paio di giorni. Sono 42 i decessi registrati nelle ultime 48 ore ma registrati ieri. I guariti sono 1.843. La percentuale tamponi/positivi è del 11%, in crescita dopo lo 10,6% toccato ieri . Il totale dei contagi, da inizio pandemia, sale a 155.319 e i guariti complessivi 49.119 e i deceduti 1.673. I tamponi processati in totale 1.586.159, di cui 14.286 eseguiti nelle ultime 24 ore. In base al report dei posti letto su base regionale, ci sono 656 posti di terapia intensiva disponibili, di cui 182 occupati; per la degenza, tra posti letto Covid e offerta privata, sono disponibili 3.160, mentre sono 2.141 quelli occupati.

COVID IN ITALIA

16.377 contagi con 130mila tamponi, 672 decessi. Come avviene ogni lunedì con i dati della domenica, quando cala il numero di tes effettuati, il rapporto del contagio aumenta. Infatti, dopo l’11,7% registrato ieri, oggi supera quota dodici, arrestandosi al 12,6%. Non si ferma il calo dei positivi su base quotidiana: sono 16.377 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, per un totale di 1.601.554 casi dall’inizio dell’epidemia. Ieri erano stati piu’ di 20 mila. In aumento invece i decessi che sono 672 nelle ultime 24 ore, rispetto ai 541 ieri. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. Quanto ai tamponi effettuati oggi sono 130.524, rispetto ai 176.934 di ieri. In lieve aumento il rapporto positivi-tamponi che sale al 12,5 per cento. Invece gli attualmente positivi sono 788.471, in netto calo rispetto a ieri (-7.300). I dimessi/guariti sono 23.004, per un totale di 757.507 dall’inizio dell’epidemia. Scende anche il numero delle persone ricoverate nelle ultime 24 ore in terapia intensiva a 3.744, 9 in meno da ieri. In lieve aumento (+308) il totale dei ricoverati con sintomi che e’ di 33.187 unita’.