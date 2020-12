I NUMERI DEL COVID. CAMPANIA. +1.219 nuovi casi. Ancora dubbi sulle Terapie Intensive. NAZIONALE. Cresce la curva del contagio. LE CIFRE E LE TABELLE

COVID IN CAMPANIA

Sono 1.219 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 17.319 tamponi. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi processati è pari al 7,03%. Dei 1.219 nuovi positivi, 92 sono sintomatici e 1.127 sono asintomatici. Il totale dei casi di Covid-19 in Campania dall’inizio dell’emergenza sono 173.965, mentre i tamponi complessivamente analizzati sono 1.806.223. Nel bollettino odierno dell’Unità di crisi della Regione Campania sono stati inseriti 35 decessi, 15 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 20 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Il totale dei deceduti dall’inizio della pandemia in Campania sono 2.310. I nuovi guariti sono 2.013, il totale dei guariti sale così a 78.395. In Campania sono 134 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.804 i posti letto di degenza occupati.

Gli ingressi in Terapia Intensiva odierni restano a zero. Come ieri. Ma 48 ore fa, il ministero della Salute ha reso noto che la nostra regione non è stata in grado di comunicare i dati relativi alla rianimazione campana, cosa non specificata oggi. Resta il dubbio, quindi, che anche oggi sia avvenuto lo stesso.

COVID IN ITALIA

Sono 17.938 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, per un totale di 1.843.712 dall’inizio dell’epidemia. I morti nelle ultime 24 ore sono 484. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. Quanto ai tamponi effettuati oggi sono 152.697 rispetto ai 196.439 di ieri, con il rapporto positivi-tamponi che sale al 11,3 per cento. Aumentano gli attualmente positivi che oggi sono 686.031, in crescita di 1.183 unità rispetto a ieri. I dimessi/guariti odierni sono 16.270, per un totale di 1.093.161 dall’inizio dell’epidemia. Scende ancora, a 3.158, il numero delle persone ricoverate nelle ultime 24 ore in terapia intensiva, 41 in meno da ieri. Il totale dei ricoverati con sintomi diminuisce e tocca quota 27.735 unità.