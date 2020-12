CORONAVIRUS. 261 contagi tra CASERTA E PROVINCIA. Improvviso aumento di guariti, quasi mille in un giorno. LA TABELLA ASL DI TUTTI I COMUNI

CASERTA (red.cro.) – In questi minuti, l’Asl Caserta ha reso noto i dati relativi alla provincia di Caserta e i casi di contagio di oggi, 4 dicembre, dati aggiornati alle 13, con tutti i numeri relativi i 104 comuni della provincia.

Si registrano 261 nuovi contagi in Terra di lavoro nelle ultime 24 ore, con 2.144 tamponi e una percentuale di positività pari 12,2%, in crescita dopo la giornata di ieri che aveva visto un dato sotto la decina, 8,97%, dopo mesi.

Cresce il numero dei decessi legati al coronavirus, sale a 310 (+9).

I guariti in provincia di Caserta sono 18.438 (+945 guariti nelle ultime 24 ore) Come ieri, a cifra riguardante le persone attualmente positive è in calo ed è pari a 12.009 (-693), numero che interessa soprattutto per quanto riguarda il peso della pandemia sulle strutture ospedaliere ormai al collasso. E’ evidente che in questi giorni l’aumento delle negativizzazioni covid il dato più significativo per la provincia di Caserta. Anche se raggiungere 900 guariti in un giorno, dopo che la media settimanale è stata comunque inferiore, fa sollevare dubbi sulla capacità di contabilizzare dell’azienda sanitaria casertana.

Dall’inizio della pandemia sono stati 30.496 casi di contagio.

L’Asl Caserta continua a non rendere noti i test compiuti in strutture private o quantomeno a non suddividere la cifra dei contagi tra pubblico e strutture esterne, senza tener conto che questo provoca evidenti difficoltà nel tentare di analizzare seriamente un trend epidemiologico per la provincia e per tutte le città.

CLICCA SULL’IMMAGINE PER INGRANDIRLA