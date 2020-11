I NUMERI DEL COVID. CAMPANIA. Il 10% dei nuovi casi è asintomatico. Percentuale di positivi migliore che in Italia. DATO NAZIONALI. Meno tamponi e calano i contagi

IL COVID IN CAMPANIA

Sono 4.079 i nuovi casi di Covid in Campania nelle ultime 24 ore, di cui 3.643 asintomatici e 436 sintomatici (il 10,7%), a fronte di 25.110 tamponi, una percentuale di tamponi pari al 16,2%, inferiore rispetto al dato nazionale. Il dato è dell’Unità di crisi della Regione, e porta il totale positivi dall’inizio della pandemia a 115.266 su un totale tamponi pari a 1.292.302. Sono poi 37 i decessi tra il 13 e il 15 novembre, e il totale deceduti sale a 1.066. I guariti sono 785, per un totale di 22.686. Su 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, sono occupati 192, mentre dei 3.160 posti letto di degenza che comprendono quelli di privati, sono occupati 2.190.

I NUMERI DEL COVID IN ITALIA

Diminuiscono i nuovi casi di positivi al Covid-19, 27.354 (ieri erano 33.979) a fronte pero’ di una riduzione di tamponi: 152.663, rispetto ai 195.275 di ieri (-42,612). In compenso aumenta la percentuale del numero dei positivi e dei tamponi, che arriva a 17,9, mentre ieri era del 17,4. In calo il numero dei decessi: 504 rispetto ai 546 di ieri, per un totale di 45.733 vittime dall’inizio della pandemia. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.