I NUMERI DEL COVID. Record di contagi NAZIONALE e in CAMPANIA. Nella nostra regione 95 nuovi positivi su 100 asintomatici. Mai così tanti tamponi processati in ITALIA. TUTTI I DATI

CASERTA – Si registra un nuovo record di contagi in Campania, 3.186 oggi, di cui 170 sintomatici e 3.016 asintomatici. In percentuale, il 5,3% dei nuovi positivi ha riportato dei sintomi consequenziali al covid, il resto, il 94,7%, è quindi in buone condizioni. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 18.656. Lo comunica l’unita’ di crisi della Regione Campania. Vengono segnalati anche 15 decessi, avvenuti tra il 28 e il 29 ottobre, mentre sono 525 le persone guarite oggi in Campania. Dall’inizio dell’emergenza si contano 52.071 persone contagiate su 937.974 tamponi, 659 deceduti e 11.062 guariti.

DATO NAZIONALE – Superati i trentamila nuovi casi di coronavirus in un giorno in Italia, da ieri ci sono stati 31.084 contagi in più a fronte di 215.085 tamponi effettuati, mai così tanti. L’indice tra contagi e tamponi si attesta al 14,4%. Così in conferenza Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione al ministero della Salute. Ieri c’erano stati 26.831 nuovi casi con 201.452 tamponi (13,3%), mercoledì 24.991 nuovi casi con 198.952 tamponi (12,56%), martedì: 21.994 nuovi casi con 174.398 tamponi (12,6%), lunedì 17.012 nuovi casi con 124.686 tamponi (13,6%).