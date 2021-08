REGIONALE – In Campania e’ in forte calo il tasso di positivita’ che passa dal 4,55% all’1,29%; i positivi sono 190 su un totale di 14.671 test. Secondo il bollettino dell’Unita’ di Crisi della Regione si registrano 3 deceduti. In leggero rialzo l’occupazione delle terapie intensive, 23 rispetto al dato precedente di 22; in aumento piu’ sostenuto i ricoveri nei reparti ordinari: si passa dai 337 di ieri ai 362 di oggi.