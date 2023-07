De Luca “prepara” 204 milioni di euro per il “suo” super ospedale di Salerno e dimentica Caserta. Alfonso Piscitelli si arrabbia e…..

Qui sotto il comunicato stampa con l’interrogazione presentata dal consigliere regionale di Fdi

SANTA MARIA A VICO/ARIENZO – II Consigliere Regionale Alfonso Piscitelli, ai sensi del art.129 del Regolamento Interne, ha rivolto formale interrogazione per la quale richiede risposta orale al Presidente della Giunta sulla materia in oggetto.

La Regione Campania – ha esordito l’On. Piscitelli – ha ricevuto per Ie annualità 2014- 2020 Fondi Europei per un valore complessivo di euro 3,7 miliardi e, tali Fondi sono vincolati all’impegno di spesa entro dicembre 2023;

A tutt’oggi sono stati impegnati e spesi fondi per un totale di circa 2,7 miliardi in 6 anni di vigenza del finanziamento pari solo al 70% del totale assegnato;

Inoltre – ha proseguito il consigliere regionale di Fratelli d’Italia – la Commissione Europea ha concesso alla Regione Campania la possibilita di trasferire Ie risorse da progetti in ritardo a progetti piu avanzati;

Tale soluzione politica permetterebbe a questa popolazione di non perdere risorse pari a 1 miliardo;

La macchina amministrativa non potrà fare miracoli in questo ultimo semestre 2023 e tra i progetti in ritardo vi e senza dubbio quello relative al litorale Domitio;

Si interroga – ha concluso Piscitelli – il Presidente della Giunta della Campania su come intenda affrontare la criticità, specie per il ritardo sulla riqualificazione dell’ area casertana del litorale Domitio;- Se e vero che i prossimi finanziamenti Europei verranno destinati per 204 milioni alla costruzione del nuovo Ospedale Ruggi di Salerno per il quale si proclama un completamento entro 3 anni; – Del motivo di tale dissonante discrepanza di attenzione tra Ie Province, sempre a danno delle altre e a favore della provincia di Salerno; – Su dove verranno riposizionati questi fondi non spesi e su quali progetti gli stessi saranno destinati.

Queste le parole del consigliere regionale di Fratelli d?Italia On. Alfonso Piscitelli riguardo l’interrogazione del “question >Time” richiesta per Mercoledi 12 Luglio 2023.