Debito da oltre 140 mila euro. Finisce in tribunale l’OSPEDALE DI CASERTA

CASERTA – Si tratta di una società finanziaria che si occupa di questo: l’acquisto di crediti da società che hanno fatture non pagate nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La BFF Bank ha infatti acquisito una somma di circa 143 mila euro da una delle società creditrici dell’ospedale di Caserta.

Adesso, quindi, a richiedere questa cifra al Sant’Anna e San Sebastiano non è più un fornitore della struttura, bensì uno dei gruppi più importanti italiani di finanza specializzata.

La BFF Bank ha presentato ricorso al tribunale di Santa Maria Capua Vetere per ottenere il pagamento di questi 140 mila euro e passa.

Ma il Sant’Anna e San Sebastiano ritiene di dover resistere in giudizio, cioè di non dover pagare tale somma e ha conferito incarico agli avvocati interni, Chiara Di Biase, direttrice dell’Unità operativa complessa Affari Legali, e il suo collega Antimo D’Alessandro per la difesa la rappresentanza dell’ospedale dinanzi alla corte sammaritana.