Decine di furti nel Parco Botteghelle di Casolla, anche con famiglie e bambini all’interno: “Ladri spavaldi minacciano di tornare”

La testimonianza di un residente, che pubblichiamo integralmente

CASERTA – Riceviamo da un nostro lettore e integralmente pubblichiamo: “Volevo segnalare qualcosa di veramente incredibile anche se purtroppo rientra nel “normale“ : decine di furti commessi in appartamenti tutti nel “Parco Botteghelle” di Casolla. Nonostante un servizio di vigilanza privata pagato da alcuni condomini, i furti continuano anche con persone all’interno. La polizia non interviene, le famiglie con bambini sono terrorizzate perché non si sentono al sicuro neanche chiuse in casa. E’ inconcepibile che i furti continuino ormai quotidianamente e che i ladri arrivino anche con spavalderia a minacciare di ritornare. Ciò che è assolutamente intollerabile è che non si riesce a porre alcun freno a tutto ciò e questi delinquenti continuino ad agire tranquilli e indisturbati. Un aiuto forse potrà venire soltanto parlandone e voi come quotidiano online credo tra i più seguiti potreste fare da cassa di risonanza”.