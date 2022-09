Denuncia il marito e lo accusa di violenza. Ma la madre la smentisce: “Era lei a tradirlo”

TRENTOLA DUCENTA – Un 42enne è stato assolto dalla Prima Sezione del tribunale di Aversa Napoli Nord, perchè il fatto non sussiste, dalle accuse di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia, mossegli dalla ex moglie di Trentola Ducenta.

Nel 2019, dopo la separazione, la donna, insegnante in una scuola materna, accusò l’ex coniuge di un episodio di violenza sessuale e di maltrattamenti iniziati dal 2018, ma la realtà era un’altra: era lei che lo aveva tradito già durante il matrimonio. A smontare l’accusa è stata la madre della donna ed ex suocera del 42enne che ha svelato che la figlia aveva una relazione con un militare coinvolto nel caso del pestaggio di Stefano Cucchi e poi condannato a 13 anni di reclusione.