Detenuto 51enne fulminato da un infarto nel carcere di S. MARIA C.V.

Soccorso dal personale sanitario interno, neppure il defibrillatore è servito

SANTA MARIA CAPUA VETERE– L’altro giorno un episodio simile al carcere di Carinola, stamattina il copione si è ripetuto nel Penitenziario di Santa Maria Capua Vetere.

Purtroppo non c’è stato nulla da fare per il detenuto Sergio Mezzina, 51, anni di Bari, ritenuto vicino al clan Abbaticchio con precedenti per droga e nella rissa che nel 2012 portò alla morte di un parrucchiere.

Soccorso immediatamente dal personale sanitario interno con l’utilizzo del defibrillatore, l’uomo non ha ripreso conoscenza e purtroppo è deceduto.

Sul posto si è portata immediatamente un’ambulanza del 118, ma anche in questo caso non è servito a nulla.

Pare ci siano stati problemi con il defibrillatore, circostanza non ancora confermata.